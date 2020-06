Incidente in corso Nizza, all'altezza di via Michele Coppino, poco prima delle 9 di oggi 25 giugno. Si sono scontrate due autovetture, fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale di Cuneo con l'ambulanza della Croce Rossa, che ha provveduto a trasportare in ospedale la giovane donna alla guida di una delle vetture coinvolte. Le sue condizioni non destano preoccupazione.