Come adattarsi alla vita all’estero

Lasciare l’Italia per trasferirsi all’estero può non essere una scelta facile. Probabilmente non saremmo arrivati a tanto se non fosse che altri paesi offrono maggiori possibilità dal punto di vista lavorativo e formativo.

Benché non sia mai una scelta indolore, questa spesso si rivela l’unica strada percorribile. Anche se ognuno affronta le situazioni nuove a modo suo, questa decisione potrebbe essere affrontata con ansia e stress da alcuni, con eccitazione ed euforia da altri.

Il punto è che una volta che ci si trasferisce all’estero, ci si rende conto che le cose non sono così semplici come sembravano. Cosa può aiutarci a velocizzare il processo di adattamento quando ci trasferiamo all’estero?

Immergersi nella cultura locale

Uno dei primi scogli che bisogna superare è sicuramente quello della lingua. Non è una cosa che possiamo rimandare. Non è neanche così scontato che una volta che ci saremo trasferiti la impareremo in modo automatico.

Informiamoci perciò della presenza di corsi di lingua locale per gli stranieri. In alternativa, seguiamo uno dei tanti corsi di lingua che si trovano online. Non pensiamo che siano soldi sprecati. Questa capacità sarà la chiave che potrebbe aprire le porte per tante opportunità, non solo lavorative.

Informiamoci da subito sul posto. Facciamo ricerche per capire quali attrattive ci sono nelle vicinanze e quali sono le cose che rendono unica la zona. Appena possiamo, iniziamo a visitarle ed a parlarne con i nostri amici in Italia.

I primi tempi sono i più duri

I primi periodi potranno essere i più duri. Non commettiamo l’errore di voler tornare appena sentiamo la mancanza. Resistiamo qualche mese, mantenendo lo stesso i contatti con familiari ed amici, magari attraverso delle videochiamate. Se supereremo il primo periodo, poi la strada sarà in discesa.

Scegliamo un appartamento che sia confortevole. Un errore che fanno molti quando si trasferiscono per motivi di lavoro è quello di voler risparmiare sin da subito. Il problema è che questi sono disposti ad accontentarsi di vere e proprie catapecchie come luogo in cui vivere. Non dimentichiamo che, soprattutto all’inizio, la casa sarà il nostro rifugio sicuro.

Se l’ambiente di lavoro non dovesse essere ideale, se dovessimo riscontrare difficoltà di adattamento di ogni genere, non possiamo permetterci di vivere in un posto che non reputiamo confortabile.



Sfruttiamo i corrieri. Se sentiamo il desiderio di prodotti gastronomici tipici, perché farceli mancare per un lungo periodo? Oggi è possibile spedire online , praticamente qualsiasi cosa in tutto il mondo. Per giungere la destinazione in un paese europeo, in molti casi un pacco può impiegare 24 ore.

Tenersi informati di quello che succede nel paese in cui ci troviamo è fondamentale per integrarsi. Leggiamo, anche online, un giornale locale. Ci offrirà molti spunti di conversazione.

Il consiglio più importante è quello di aprire la mente. Solitamente, noi italiani siamo molto legati alla nostra cultura ed alle nostre abitudini culinarie. All’estero, molti ci ammirano per queste cose. Non esageriamo però. Non continuiamo a ripetere, specialmente quando siamo in compagnia delle persone del posto, di quanto una cosa si faccia meglio in Italia!

Se saremo adattabili e resilienti, in men che non si dica ci renderemo conto che ovunque possiamo vivere bene, se stiamo bene con noi stessi!