Con AllForFood il grande Made in Italy entra in cucina: oltre 40mila attrezzature per la ristorazione

In cucina gli italiani non hanno rivali. Non solo per la sconfinata tradizione gastronomica, ma anche per le capacità realizzative dei produttori di strumenti professionali per la ristorazione. Parliamo di aziende come Ifi, Isa, Tecfrigo e Casta, che ogni giorno portano la qualità Made in Italy nelle cucine di tutto il mondo. E che si ritrovano nel catalogo di AllForFood, l’e-commerce che dal 2007 propone solo le migliori macchine alimentari e attrezzature per la ristorazione.

AllForFood.com, il leader italiano per attrezzature per ristoranti e macchine alimentari

Con oltre 40.000 prodotti in catalogo, AllForFood è il negozio digitale leader in Italia nella vendita online di attrezzature per la ristorazione e macchine alimentari. Tratto distintivo dell’offerta è la produzione italiana, che rappresenta oltre il 98% del catalogo. La restante quota di prodotti è di importazione e viene selezionata accuratamente, per assicurare la medesima efficienza operativa.

Ma AllForFood si distingue anche per la convenienza. Merito delle partnership con una vasta rete di fornitori e produttori, che consentono di applicare ottimi prezzi su tutti gli articoli. Il cliente ha quindi il vantaggio di acquistare attrezzature per la ristorazione di livello superiore a condizioni competitive.

Un servizio di assistenza professionale fornisce supporto prima e dopo l’acquisto. Consulenti preparati e disponibili sanno consigliare l’utente nella selezione del prodotto, e sono pronti a gestire velocemente eventuali imprevisti.

Attrezzature professionali ristorazione, da AllForFood tutto quello che serve per la tua attività

L’offerta di AllForFood è studiata per rispondere alle esigenze di una vasta platea di attività, tra cui ristoranti, pizzerie, pasticcerie, macellerie e gelaterie. In catalogo attrezzature per la ristorazione, forniture alberghiere e arredamento professionale. Con un’ampia scelta per ogni categoria di prodotto, dai forni a convezione ai banchi frigo, fino alle macchine sfogliatrici .

A quest’ultime è dedicata una sezione con circa 20 modelli di sfogliatrice, in versione automatica e manuale. Tutti versatili e conformi agli standard di sicurezza internazionali. L’ideale per i laboratori di pastifici e pasticcerie di medie e grandi dimensioni.

Non solo vendita online, c’è anche il noleggio operativo Grenke

Con AllForFood le spedizioni sono sempre assicurate e tra i metodi di pagamento ammessi ci sono bonifico bancario e PayPal. Ma non è tutto. Oltre alla vendita, l’e-commerce propone soluzioni di noleggio operativo, tramite il partner Grenke (società specializzata in locazione operativa). Tanti i vantaggi, dalla conservazione della liquidità alla possibilità di dedurre completamente il canone.

Per qualsiasi dubbio, il servizio di assistenza è raggiungibile via telefono (39 0721.1626665 +39 0721.831292), numero verde (800660730) ed e-mail (info@allforfood.com). Mentre le richieste di preventivi possono essere inoltrate anche autonomamente, basta seguire le indicazioni su allforfood.com.