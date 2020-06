Ecobonus 110% per la ristrutturazione, cosa dice la legge

Decreto rilancio, un forte sostegno per le famiglie

Sicuramente avete già sentito parlare in televisione dell'Ecobonus 110%, un piano di rilancio ideato dallo stato che ha come obiettivo favorire la ristrutturazione degli edifici in chiave ecologica ed eco sostenibile. Il funzionamento di questa maxi agevolazione fiscale è davvero semplice ed alla portata di tutti; chiunque decida di impegnarsi nella ristrutturazione della propria abitazione, migliorandola di almeno due classi energetiche, potrà azzerare completamente le spese dei lavori. Sempre parlando di classi energetiche, per ottenere la certificazione potete rivolgervi a Predeion , specializzata in certificazioni energetiche e detrazioni fiscali. Potrete così portare a termine i lavori di ristrutturazione con la consulenza e la presenza costante di un'azienda esperta del settore che si occuperà di redigere ogni documento necessario. La validità dell'Ecobonus avrà inizio a partire dal primo Luglio 2020, per concludersi il 31 Dicembre 2021; ma andiamo ad analizzarlo insieme più nel dettaglio.

Chi può' usufruire dell'Ecobonus?

Partiamo subito comunicandovi che dell'Ecobonus non possono usufruire Aziende e imprese, private o pubbliche che siano. Questa agevolazione è destinata ad aiutare i privati cittadini, i condomini, e le case popolari. Questo significa che se la vostra abitazione necessita di vari interventi di ristrutturazione può' usufruire del bonus in quando è una proprietà adibita a scopo abitativo; la situazione cambia radicalmente se parliamo di esercizi commerciali, tra cui negozi e magazzini, che non possono essere ristrutturati grazie all'Ecobonus. Sorprendentemente compresa nella detrazione troviamo anche la seconda casa, ma solo per costruzioni unifamiliari. Vi ricordiamo che dei lavori che rientrano a fare parte del decreto troviamo anche l'installazione di pannelli fotovoltaici e accumulatori di energia. Senza dubbio un'ottima idea per chi ha da sempre desiderato poter risparmiare sulla spesa elettrica senza rinunciare ai propri comfort. Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dal mondo della politica, l'Ecobonus per le ristrutturazioni potrebbe infine comprendere anche gli impianti sportivi e alberghieri; palestre, aree per l'attività all'aperto, hotel e case soggiorno, potrebbero subire quindi un totale rinnovo a costo zero! Possiamo quindi affermare che il Governo ha deciso di scendere in campo con tutti i mezzi a disposizione, non solo per aiutare l'ambiente, le famiglie e le imprese; ma anche per dare un nuovo volto ad un Paese che necessitava di essere modernizzato e portato al passo con i tempi.

Ecobonus, un grande aiuto per le aziende

Fino ad ora abbiamo analizzato l'Ecobonus in maniera prettamente tecnica, focalizzandoci su come un privato cittadino possa facilmente usufruirne; tuttavia anche le aziende e le imprese edili riceveranno un grande aiuto dall'Ecobonus, che come già anticipato in precedenza, mira a sostenere il rilancio e la ripartenza del paese. Il coronavirus ha provocato una chiusura totale per molte settimane, periodo di tempo nel quale le aziende hanno visto cadere drasticamente il proprio fatturato; tuttavia adesso si intravede una possibilità di rilancio veloce ed efficacie. Tutte le imprese edili che prenderanno parte a lavori di ristrutturazione legati all'Ecobonus, non solo verranno ricompensate interamente dallo Stato, ma potranno usufruire anche di piccole agevolazioni fiscali riguardanti l'acquisto di materiali edili. Inutile dire che i lavori eseguiti dovranno essere controllati da un tecnico edile esterno all'azienda impegnata nei lavori, ed alla fine ne dovrà essere certificata la reale utilità per la migliorazione della classe energetica. Come d'altronde era previsto, la legge è già scesa in campo per proteggersi e tutelarsi da eventuali malintenzionati che intendono sfruttare l'Ecobonus in maniera illecita; sanzioni amministrative fino a 15 mila euro per chiunque rilasci dichiarazioni false riguardanti i lavori di ristrutturazione eseguiti.