La polizia del Tennessee avvisa del pericolo di alligatori drogati

Loretto è un comune degli Stati Uniti situato nella Contea di Lawrence, nello stato del Tennessee. Non è interessante notare che il nome della città è ispirato a Loreto nelle Marche, quanto il fatto che in quelle terre il rischio di incontrare alligatori è reale.

Ma adesso i brutti incontri si arricchiscono di un'ulteriore incognita: c'è la possibilità di trovarsi di fronte i pericolosi animali sotto l'effetto di anfetamine. Li hanno soprannominati 'meth-gators'.

Il dipartimento di polizia della città sta chiedendo ai residenti di astenersi dallo gettare sostanze stupefacenti, come la metanfetamina (ma anche altri farmaci) negli scarichi dei bagni per impedire che le sostanze, disciolte nell'acqua che poi finisce nel fiume, divengano una minaccia per la salute degli animali selvatici che vivono nella zona.

Soprattutto perché l'acqua contaminata può provocare comportamenti aggressivi difficili da prevedere e da gestire, con conseguenze potenzialmente drammatiche.

Nel post, pubblicato su Facebook, il dipartimento di polizia di Loretto ha scritto gli ufficiali hanno eseguito un mandato di perquisizione in una casa e hanno scoperto che l'occupante stava cercando di scaricare nel bagno una quantità ingente di metanfetamine.

Stando a quanto riportato su Il Bosone, l'avviso della polizia dice: "Gli addetti alle fognature stanno facendo un ottimo lavoro per garantire la qualità delle nostre acque. Ma non sono preparati a purificarle dalla metanfetamina o da altre sostanze chimiche che si trovano nei farmaci. Se siete a conoscenza di un traffico di stupefacenti, fateci una segnalazione. Se avete in casa medicinali scaduti, portateli nei centri comunali di smaltimento".

Ma il pericolo potrebbe estendersi, perché le acque contaminate del fiume Tennesse potrebbero arrivare fino in Alabama, altra terra di alligatori.

Purtroppo, al di là dei terrificanti 'meth-gators' del Tennesse, il problema delle sostanze inquinanti prodotte nelle fabbriche, i fertilizzanti usati in agricoltura nonché i liquami delle fogne che si riversano nei fiumi, è un dramma reale che va a minacciare ogni giorno flora e fauna del nostro pianeta.