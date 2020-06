Mahle, chi ti prende? L’estate potrebbe portare a una svolta nel sito entrato in cassa prima del boom Covid

Otto mesi fa su Saluzzo e La Loggia si abbatteva una vertenza che ha tenuto banco per molte settimane sui rotocalchi locali e non solo. La Mahle - multinazionale la cui casa madre è a Stoccarda e che si occupa della produzione di componentistica per automobili – il 23 ottobre dello scorso anno dichiarava di voler chiudere gli stabilimenti di Saluzzo e La Loggia perché operanti in un mercato “non più competitivo”, quello della produzione di pistoni per il mondo diesel.



L’indomani si apriva la procedura di licenziamento collettivo per circa 450 dipendenti (209 a Saluzzo e 243 a La Loggia). Una lunga trattativa con un braccio di ferro prolungato tra sindacati e azienda: licenziamenti sospesi a fine novembre per 30 giorni dopo l’incontro al Mise che allungano i tempi utili per trovare una risoluzione a inizio febbraio. Poi un secondo tavolo al Mise a fine gennaio che porta al ritiro dei licenziamenti con l'attivazione di un anno di cassa integrazione straordinaria e nomina di un advisor proveniente dalla svedese Ural Mercury che si occuperà di valutare le possibilità di reindustrializzazione del sito.



Dal primo marzo la produzione alla Mahle di Saluzzo è cessata. Tutti i lavoratori sono in cassa a “zero ore”. Lo stabilimento di via Grangia Vecchia ha una storia di 58 anni. Nel 1962 si insedia in quest’area un’azienda milanese e crea la Isis (Industrie Subalpine Ingranaggi Saluzzo): qui opera fino al 1968 quando lo stabilimento viene rilevato dalla torinese Mondial Piston diventando Isis-Mondial Piston. Fino al 1974 quando Isis viene incorporata definitivamente dalla Mondial Piston. Ed è con questo nome che la fabbrica rimane impressa nella memoria dei saluzzesi. Diventa centro d’eccellenza per la produzione dei pistoni e punto di riferimento dell’economia del territorio.



Nel 1987 la Mondial Piston entra a far parte della Mahle (multinazionale con sede a Stoccarda e fondata negli anni ’20 del Novecento) entrando nel grande mercato tedesco della componentistica automotive producendo pistoni diesel per marchi del calibro di Bmw, Volkswagen, Audi e Mercedes, ma anche Fiat.



Il resto è storia recente. Sulle prospettive future al momento non emergono grosse novità. L’emergenza sanitaria legata al coronavirus si è abbattuta sul paese a partire da fine febbraio. Proprio quando i lavoratori terminavano la produzione prima di chiudere i battenti ed entrare in cassa per 12 mesi. Diversi lavoratori sono entrati in mobilità volontaria prima che si attivasse il blocco dei licenziamenti a partire dal 17 marzo nel decreto Cura Italia. Le maestranze saluzzesi restano attualmente circa 170.



Non è un mistero che visite da parte di possibili investitori e acquirenti sono state effettuate nello stabilimento di via Grangia Vecchia come in quello di La Loggia. L’interesse già era stato manifestato in piena trattativa e lo aveva comunicato lo stesso presidente della Regione Alberto Cirio durante l’incontro in municipio a Saluzzo nel tavolo indetto dal sindaco Mauro Calderoni con i lavoratori.



Non è dato però sapere qual è il grado di interesse dei visitatori, né chi sono gli investitori che abbiano mostrato interesse nel rilevare la Mahle, né quali sarebbero le modalità di un’eventuale reindustrializzazione. Sul fronte sindacale al momento tutto tace, ma sembrerebbe che i prossimi mesi potrebbero essere cruciali in questo senso. La speranza è che novità sostanziali possano arrivare entro l’estate.



Restano gli umori dei lavoratori. Alcuni continuano a rimanere ottimisti. Il periodo di flessione economica che potrebbe verificarsi dal mese di settembre spaventa, ma fino a un certo punto. La crisi ci sarà, ma per tutti. Questo potrebbe aprire scenari diversi. Qualche “investitore illuminato” potrebbe anche coglierla come un’opportunità. Sostengono alcuni. Nulla è certo, ma la speranza è che si presenti un acquirente, magari italiano, che dia speranza a delle famiglie e a una realtà storica per questo territorio. Sostengono altri.

Questo in un comparto - già in difficoltà - le cui stime per i prossimi mesi restano preoccupanti.

Sulle pagine dell'edizione odierna de Il Sole 24 Ore si parla di un calo della produzione del 67% nelle fonderie italiane nel mese di aprile. Oltre 33 punti percentuali rispetto alla media delle industrie italiane.



Le stime del centro studi di Assofond (associazione di categoria che rappresenta le fonderie italiane) prevedono una contrazione che si attesterà tra il 20 e il 30 per cento nel 2020 in linea con la contrazione della Germania, ma - stando a quanto dichiarato dal presidente Assofond Roberto Ariotti al Sole - meglio degli altri paesi europei.



Una frenata che sembrerebbe andare di pari passo al mondo automotive.

"Ciò su cui bisogna lavorare - ha dichiarato sul maggiore quotidiano economico nazionale Ariottti - è la creazione di un sistema di concorrenza paritaria con i produttori extra Ue. I comportamenti virtuosi devono essere valorizzati quanto protetti".

Per Mahle, come detto, ancora non ci sono certezze. Quello che è certo è che la cassa terminerà a marzo 2021. Non si reindustrializza dall'oggi al domani. E, soprattutto, le proposte degli eventuali acquirenti saranno da valutare in un mercato che già sta pagando le conseguenze di questa crisi. Nonostante l'Italia potrebbe uscirne meglio di altri.