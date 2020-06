Raggiunto accordo sulla cassa all’Ex Ilva di Racconigi, dopo un mese terminano i presidi davanti allo stabilimento

Anche una delegazione di lavoratori dell’Ex Ilva, Arcelor Mittal di Racconigi presente alla manifestazione nazionale “Ripartire dalle 100 vertenze da risolvere per l’industria e il lavoro” indetta unitariamente dalle sigle dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil. In quattro hanno raggiunto la capitale: il segretario Fiom provinciale Corrado Denaro, il delegato di stabilimento Alessio Bubba insieme a due lavoratori Claudio Avolio e Vincenzo Pecoraro.



Sono 500 le “sedie” occupate dai lavoratori e sindacai in piazza del popolo. 500 per garantire la sicurezza seguendo i protocolli covid. Da tutto il Piemonte sono giunti circa una 20ina di lavoratori metalmeccanici. Solo la vertenza Arcelor riguarda 10mila dipendenti in tutta Italia.



Nei giorni scorsi davanti allo stabilimento racconigese - che occupa 143 lavoratori e produce laminati in ferro cilindrici – sono stati organizzati diversi giorni di iniziative in presidio che sono proseguite quotidianamente per diverse settimane. L’accordo sulla cassa integrazione è giunto nella giornata di ieri, mercoledì 24 giugno, e le iniziative sindacali davanti alla sede dell’azienda sono state sospese dopo un mese di mobilitazione.



L’iniziativa romana di oggi è stata indetta per tenere alta l’attenzione sul mondo metalmeccanico che potrebbe pagare le ripercussioni della crisi globale legate all’emergenza sanitaria Covid-19.