Streaming online, pirateria o legalità?

Negli ultimi anni il fenomeno dello streaming online legato al mondo del cinema ha continuato a crescere facendo parlare di sè. La possibilità di vedere una serie tv o un film direttamente online è un dato di fatto. Ma come capire quali forme sono legali e quali no? Capita, se volessimo effettuare una comune ricerca su google , di incontrare siti e piattaforme online che ci promettono la visione di tanti film di varie categorie, dal film commedia, film thriller, film drammatici, film erotici, anche film porno , film fantasy, d’animazione e cartoni animati, ma che non sempre sono legali.

Ovvero il sito in sè lo potrebbe anche essere se nonchè poi faccia riferimento a pratiche non ortodosse e legali per poter visualizzare un filmato attraverso il computer o qualsiasi altro dispositivo smart di ultima generazione. Dobbiamo stare attenti a quello che troviamo in rete. La sfortunata finestra della nostra vita, costretta ad un lock down generale forzato ha sicuramente fatto aumentare la richiesta di “cinema on demand” e ha fatto letteralmente decollare le ricerche di visione di film e serie tv su tutto il web italiano ed internazionale. Tra le migliori piattaforme di web streaming tv troviamo Netflix. Il colosso dello streaming-film che non conosce ostacoli e che continua a far registrare grandissimi aumenti di fatturato e di popolarità. Netflix è un’applicazione e piattaforma di distribuzione di filmati online.

Grazie ad un pacchetto di abbonamento ‘alla mano” chiunque, connesso alla rete web, può trascorrere ore a gustarsi un film proprio come al cinema. La piattaforma è ben integrata sulla smart, computer, tablet e anche sugli smartphone. Ecco perchè una comune pausa pranzo, un viaggio in treno, ma anche un paio di ore dopo cena seduti sul proprio divano, possono trasformarsi ion un viaggio unico ed indimenticabile in terre lontane o addirittura inventate attraverso gli occhi dei migliori attori e attraverso le migliori trame dei migliori registri dei filmati presenti a catalogo. Il nuovo business dell’intrattenimento online sta facendo il giro del mondo e molti imprenditori locali ed esteri vogliono prendere parte a quello che sembra essere il nuovo business 3.0.

Tanti nuovi uomini d’affari stanno cercando di ricavarsi uno spazio all’interno del web e non favorendo cosi l’abbassamento dei pacchetti d’abbonamento. In questo caso l’offerta darà vantaggio alla domanda. Perchè su web funziona cosi, ma funziona anche che le cose corrono troppo velocemente e delle volte non è sempre un bene. Questa volta lo sarà davvero o qualcosa è nascosto dietro l’angolo. Potrebbe essere l’inizio di un nuovo film che parla del futuro…. Buona visione.