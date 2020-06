Cuneo: piazza Europa è pronta ad accogliere di nuovo il "suo" Trovarobe

Il "Trovarobe" di Cuneo torna, finalmente, a casa: dopo la parentesi dello scorso mese in piazza Galimberti, infatti, l'appuntamento di sabato 27 giugno si terrà nella tradizionale sede di piazza Europa.

La manifestazione - che si tiene ogni ultimo sabato del mese e si configura come un mercato vero e proprio, riconosciuto da decenni a livello regionale - , dopo il necessario stop dovuto al lockdown, aveva riaperto i battenti (tra le prime manifestazioni del genere in Piemonte) sabato 30 maggio nel "Salotto di Cuneo" ospitando 60 operatori, attesi anche per il ritorno nella cornice naturale. Ritorno confermato nella giornata di martedì 23 giugno con la specifica ordinanza firmata dal sindaco Federico Borgna.

"Il ritorno a casa del Trovarobe è stato richiesto a gran voce: in piazza Galimberti l'appuntamento ha potuto godere della vetrina più importante della città, ma è nato in piazza Europa ed è lì che è giusto ritorni - ha sottolineato l'assessore Luca Serale - . Si cercherà ovviamente di adeguarlo ai cantieri attualmente presenti nell'area e alle necessarie restrizioni in materia sanitaria".

"Come WeCuneo siamo ben contenti del ritorno del mercato alla propria sede originale, il "Trovarobe" è una vera e propria emanazione di piazza Europa - ha aggiunto il presidente dell'associazione Giorgio Chiesa - . Piazza Galimberti è certamente una zona ambita, ma avrebbe potuto presentare dei problemi in caso di maltempo (fortunatamente, così non è stato). Siamo contenti comunque che, durante la "fase 2", l'amministrazione abbia cercato e trovato una soluzione alternativa per permettere comunque all'evento di avere luogo".