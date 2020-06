Gli "abbracci" di Valerio Berruti per la sanità albese: l’artista presenta il suo libro al Centro Studi Fenoglio

Dal 26 marzo al 1° aprile scorsi Valerio Berruti ha lanciato un’eccezionale iniziativa benefica: regalare un disegno a chiunque facesse una donazione di importo pari o superiore a 300 euro a favore della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus. In meno di una settimana sono stati raccolti oltre 250 mila euro generando la creazione di 768 disegni (pastelli a olio e smalto su cartoncino, 36x21cm, tutti numerati e dedicati) dal titolo “L’abbraccio più forte” che fotografati in sequenza hanno dato origine a uno speciale flipbook.



Il libro, appena uscito in libreria ed edito da Gallucci, riproduce l’animazione attraverso il movimento delle pagine. Il volume contiene, inoltre, il nome di ogni donatore e ha la prefazione poetica del giornalista e scrittore albese Piero Negri Scaglione.



Il Centro Studi Beppe Fenoglio, lo spazio albese dedicato alla ricerca culturale ispirata dai grandi personaggi albesi che hanno fatto la storia della letteratura e dell’arte italiana come Beppe Fenoglio e Pinot Gallizio, è profondamente legato a Valerio Berruti. Il Centro Studi, infatti, ospita la sua opera “Partigiani” dedicata a Fenoglio e alla Resistenza. Nel 2016 è inoltre uscito in libreria, sempre per Gallucci, "Come il vento tra i salici": un particolare volume in cui 71 tavole di Valerio Berruti animano l’ormai introvabile traduzione di Beppe Fenoglio di “The Wind in the Willows” di Kenneth Graham. Ma il Centro Studi Beppe Fenoglio è particolarmente connesso anche alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus poiché custodisce e rende consultabile l’archivio dell’Ospedale "San Lazzaro" di Alba, che, a partire dal 1414 sino al 1980, raccoglie un’importante memoria storica del territorio.



Per queste motivazioni il Centro Studi Beppe Fenoglio non può che essere lo spazio ideale in cui presentare il libro dell’artista Valerio Berruti con l’intervento dello scrittore Piero Negri Scaglione, autore del testo poetico presente nel libro, e del direttore della Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus Luciano Scalise.



Il Centro Studi Beppe Fenoglio, oltre a coordinare la presentazione in collaborazione con la Libreria La Torre, sarà anche lo spazio espositivo in cui ammirare una delle opere del progetto “L’abbraccio più forte”. Il disegno numero 152/770 sarà visitabile al Centro Studi Beppe Fenoglio da sabato 4 luglio alle ore 16 (poco prima dell’incontro che si terrà alle ore 18.30) fino a domenica 2 agosto con le modalità indicate dal protocollo Anti-contagio COVID19.



Nel corso dell’incontro di sabato 4 luglio sarà possibile acquistare il volume “L’abbraccio più forte” grazie alla presenza della Libreria La Torre.

In caso di pioggia l’evento si terrà sotto i portici del Cortile della Maddalena.