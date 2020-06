Il Caffè Letterario di Bra porta la Val Varaita in tavola con il libro “I Conti con l’Oste” di Tommaso Melilli

Prosegue con successo l’appuntamento con le proposte di lettura offerte dal Caffè Letterario sui Gruppi Facebook di Bra. Ogni giovedì pomeriggio, alle ore 16, è possibile condividere i propri libri del cuore e scambiarsi opinioni attraverso un forum di dialogo. Il tutto in attesa di riprendere gli incontri pubblici del terzo giovedì del mese.

Davanti all’ormai fedelissimo schermo, l’amico Bernardo Negro ci propone un volume molto interessante: I Conti con l’Oste (Einaudi) di Tommaso Melilli, giovane scrittore di Cremona. Ecco la recensione del poeta braidese: “Si evince dal titolo che si tratta di un romanzo sulla Gastronomia, ma non solo. Dal saper cucinare e gustare, il protagonista trae motivo sulla vita fatta di tradizioni e sulle novità che proprio la cucina ci ha preservato da una scomoda omologazione.

E poi ci sono le scoperte, i viaggi, una vera geografia degna di Slow Food che qui viene citato. Tommaso passa dalla Parigi incantata dei bistrot a quella oscuramente tragica del Bataclan. E poi il ritorno in Italia. Tappe in una Roma accogliente, ma bonariamente sospettosa, alla Milano delle grandi degustazioni innovative, fino alla Val Varaita di Jurj, che tiene un agriturismo, con le cose, che per noi della Granda, sono ovvie, ma che scoperte da lui rinnovano la nostra curiosità: dal tumin del Mel alle ravioles. Il romanzo è anche un itinerario culturale. Riscopriamo la guareschiana Bassa Padana, il mondo dei giovani che si fanno strada con occhi nuovi ed ancora Cambridge ed il filosofo Hobsbawm, autore de Il Secolo Breve e che ebbi l’onore di conoscere al Premio Cherasco Storia.

La narrazione di Melilli è raffinatamente colloquiale, a volte ammiccante al divario tra generazioni che si può colmare di fronte ad un gustoso piatto. Una lettura inconsueta che consiglio senza il timore di deludere. È un libro che ti rianima e ti fa ripartire verso i più appetibili misteri del Futuro. Una cosa è certa: dell’autore, Tommaso Melilli, sentiremo ancora parlare non in balzane cronache letterarie, ma nella giusta attenzione critica”.

Dal sito della casa editrice Einaudi, scopriamo qualche curiosità sullo scrittore. Tommaso Melilli è nato a Cremona nel 1990. Dopo il liceo si trasferisce a Parigi per studiare letteratura. E lo fa per tre anni, finché comincia a lavorare in un piccolo bistrot e in altri ristoranti del nord-est di Parigi. Dal 2015 tiene per un paio d’anni l’indimenticata rubrica Tovagliette per Rivista Studio, dove alterna ricette, ricordi, divagazioni culturali e di costume.

Su Slate scrive in francese una rubrica sulla sua esperienza di cuoco italiano in Francia. Sempre in francese, nel 2018, pubblica il libro Spaghetti Wars, un personal essay scritto sul fronte dei conflitti di appartenenza e identità legati a quello che mangiamo.