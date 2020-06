Cuneo protesta contro le linee guida Azzolina "Vogliamo più risorse e più investimenti" (Foto)

Anche Cuneo si mobilita e insieme ad altre cinquantanove piazze d'Italia oggi (giovedì 25 giugno) è scesa in strada a manifestare contro le linee guida della ministra all'Istruzione Lucia Azzolina. Numerose le critiche in arrivo da un nutrito gruppo di studenti, genitori, insegnanti riuniti in via Roma sul piano scuola del Ministero dell'Istruzione. Tra le richieste: no alla didattica a distanza e di emergenza; no alle famiglie anche quelle con disabilità lasciate sole; più stanziamenti per la scuola e per l'assunzione di più docenti al fine di offrire un insegnamento di qualità e personalizzato; sì al ritorno a scuola in presenza tra i banchi e in sicurezza.