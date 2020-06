Gli Alpini sanificano i rifugi e curano i sentieri: l’Esercito al lavoro, per ripartire anche in montagna

Gli Alpini in campo per la sanificazione di alcuni rifugi e per la manutenzione dei sentieri.

Il CAI, Club alpino italiano, non poteva che accogliere con piacere la disponibilità offerta dalle Truppe alpine, “particolarmente gradita e opportuna, in un momento nel quale un numero crescente di escursionisti sta tornando a frequentare le montagne dell’intero Paese”.

Le Truppe hanno infatti ottenuto il nulla osta dal comando delle Forze Operative Terrestri per coordinare le attività di supporto, e potranno contare anche sulla preziosa collaborazione dell’Associazione nazionale Alpini.

La prima sanificazione concordata con le Truppe alpine si è tenuta stamane (25 giugno) al rifugio Migliorero, nei pressi dei laghi inferiori dell’Ischiator (sulle Alpi Marittime), ed è stata curata dai militari del Primo Reggimento artiglieria terrestre di Fossano.

Erano presenti il vicepresidente del CAI Piemonte Migliorati e il tenente colonnello Gargaro. Per la manutenzione dei sentieri, le Truppe alpine affiancheranno i volontari del Club alpino italiano, che da tempo sono impegnati in questa attività, coordinandosi con i referenti regionali per la sentieristica.

Di pari passo, il CAI ha iniziato proprio in questi giorni la distribuzione gratuita ai gestori dei propri rifugi di un “kit-Covid”, composto da un sanificatore all’ozono per i locali, un termometro per misurazione della temperatura corporea a collaboratori e avventori, un saturimetro per misurare la percentuale di ossigeno presente nel sangue, mascherine e cartellonistica da esporre con le indicazioni per i frequentatori.

La consegna formale del primo kit è in programma dopodomani, sabato 27 giugno, al Rifugio Quintino Sella al Monviso nel territorio del comune di Crissolo: “Una scelta dal forte valore simbolico, che rievoca le origini stesse del sodalizio” spiegano dal CAI..