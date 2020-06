Demarchi e Gagliasso (Lega) Piemonte 13,2 milioni per opere stradali, cimiteriali e illuminazione

Arrivano in provincia di Cuneo 3,5 milioni di euro dei contributi della legge regionale n.18 del , che destina alle amministrazioni comunali fondi per la sistemazione e il miglioramento di opere stradali, cimiteriali, municipali e reti di illuminazione pubblica.

La pubblicazione della graduatoria dei progetti approvati e l'assegnazione delle risorse economiche in tempi record (la scadenza della presentazione delle domande è stato il 16 giugno! ) conferma l'impegno della Regione e della Lega, che ha fortemente voluto il rifinanziamento della legge, per la montagna e le piccole realtà territoriali, con le quali abbiamo collaborato in modo proficuo, anche grazie al meccanismo del cofinanziamento al 50% che permette la distribuzione di responsabilità, competenze e voce in capitolo tra tutti i soggetti interessati, principio fondamentale che la Lega attua sempre quando governa.