Unica Clinica Dentale, nuove tecnologie per una maggiore sicurezza (VIDEO)

Il Direttore Sanitario di Unica Clinica Dentale, la dottoressa Rossella Sola, ci presenta tutte le nuove tecnologie introdotte per rendere ancora più sicure le procedure e i trattamenti offerti ai pazienti.

La prima tecnologia di cui ci parla la dottoressa Sola è lo scanner intraorale, che ha lo scopo di sostituire le impronte dentarie tradizionali. Questo strumento permette di scansionare le arcate dentarie in maniera precisa, ottenendo l'impronta dentale digitale.Questo strumento offre molti vantaggi ed è molto apprezzato dai pazienti. È veloce, non è invasivo e non richiede un grande grado di collaborazione a differenza del metodo tradizionale dove l'impronta è presa con il porta impronta e la pasta per fare il calco.Lo scanner intraorale trova impiego in diversi trattamenti, come ci spiega la dottoressa Sola. Serve in ortodonzia, quando il trattamento ha come scopo il riallineamento dei denti e per la realizzazione dei manufatti protesici ad alta prestazione, cioè quando il dentista deve sostituire i denti mancanti.L'altra tecnologia che ha cambiato lo svolgimento delle visite, soprattutto in fase di checkup, diagnosi e redazione dei piani di cura, è la telecamera intraorale. Questo strumento permette di individuare la placca e la presenza di lesioni cariose anche se sono allo stadio iniziale. Come testimonia la dottoressa Sola: "Eseguiamo una diagnosi più accurata e possiamo individuare più facilmente tutti i problemi presenti all'interno della bocca dei nostri pazienti." Questo strumento permette di essere efficaci anche in fase di prevenzione, perché rileva la presenza di condizioni che necessitano di cure in modo precoce.La telecamera intraorale non solo permette di visionare la bocca del paziente, ma anche di scattare delle fotografie ad alta risoluzione. Questo strumento cambia così il rapporto tra dentista e paziente. L'odontoiatra può spiegare il caso mostrando le immagini in tempo reale, non più attraverso referti radiologici di difficile comprensione, ma tramite una fotografia presentata attraverso uno schermo digitale che permette di evidenziare la presenza di placca e carie.La nuova tecnologia più apprezzata in assoluto dai pazienti di Unica Clinica Dentale è il sistema di anestesia computerizzata. Questo strumento calibra la quantità di anestetico da somministrare al paziente. In questo modo si arreca meno dolore nella somministrazione dell'anestesia. Quantificare meglio la dose di anestetico fa sì che la sensazione di intorpidimento che il paziente prova nelle ore successive alla seduta abbia una durata inferiore.