A Bra centro estivo per i bimbi dai 0 ai 3 anni iscritti al Nido

Prenderà il via lunedì 6 luglio a Bra il Centro Estivo dell’Asilo nido comunale “Cesara e Enrico Garbarino”, riservato ai bambini dagli 0 ai 3 anni che hanno frequentato il Nido e i Micronidi nell’anno educativo 2019-2020.



Il servizio, in programma fino al 31 agosto, dal lunedì al venerdì in orario 7.30-16, potrà accogliere un massimo di 30 bambini, nel rispetto delle disposizioni governative e, nello specifico, delle “Linee guida” della Regione Piemonte per la programmazione e la gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi.



Potranno iscriversi i bimbi residenti a Bra già frequentanti nel corrente anno educativo i servizi per la prima infanzia comunali e in regola con i pagamenti, con priorità per i bambini di famiglie monogenitoriali con genitore lavoratore e per i bambini con entrambi i genitori occupati.



Per la quota di contribuzione, è confermato il sistema tariffario applicato per l’anno educativo 2019-2020, come da dettaglio pubblicato nella sezione “Asilo Nido” del sito istituzionale www.comune.bra.cn.it.



Per l’iscrizione è necessario compilare e inviare entro il 29 giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica comunebra@postecert.it il modulo di iscrizione pubblicato a questo link e sulla home page di www.comune.bra.cn.it.



Per chiarimenti e informazioni rivolgersi all’Asilo Nido, chiamando il numero 0172.412062 o scrivendo a: asilonido@comune.bra.cn.it. Nelle prossime settimane verranno attivate ulteriori iniziative dedicate all'infanzia, nella fascia di età compresa da 0 a 3 anni, a cura del Nido braidese.