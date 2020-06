Volontario nella casa di riposo investita dal Covid: Canale lo premia con un encomio

Per un lungo periodo, durante la fase più difficile dell’emergenza che ha investito anche il ricovero canalese, si è reso disponibile come volontario nel reparto dedicato ai pazienti Covid allestito presso la casa di riposo "Pasquale Toso" a Canale.



Domenico Sperone, 25 anni, consigliere comunale di maggioranza, impegnato nel sociale, ieri sera (mercoledì 24 giugno), alla presenza di tutta l’Amministrazione comunale, ha ricevuto un encomio solenne dalle mani del sindaco Enrico Faccenda con la seguente motivazione: "Per essersi impegnato con dedizione, scrupolo, profondo senso civico al servizio della collettività durante la grave emergenza causata dalla pandemia da Coronavirus. In particolare prestando con dedizione ampia e costante collaborazione presso la Casa di Riposo 'Pasquale Toso' di Canale durante la più intensa fase di difficoltà della struttura, quando non solo numerosi ospiti, ma anche il personale addetto all'assistenza e alla cura degli stessi era risultato infetto o comunque doveva essere sottoposto alla necessaria quarantena".



"Ci fa piacere avere nella nostra comunità giovani così disponibili e attenti al prossimo, che hanno messo a rischio la propria salute nel momento del bisogno - commenta il primo cittadino Enrico Faccenda -, oltre al fatto che si tratta di un ragazzo già molto impegnato con l’Amministrazione comunale".