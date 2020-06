Dopo tre mesi Manta torna covid-free, il sindaco Vulcano: "Notizia che ci permette di pensare in modo positivo, ma dobbiamo stare attenti"

Per la prima volta dopo tre mesi a Manta non si segnalano pazienti positivi a Covid-19. Ad annunciarlo il sindaco di Manta Paolo Vulcano, come di consueto da inizio emergenza attraverso video messaggio pubblicato sulla pagina facebook del comune di Manta.

"Era il 24 marzo quando segnalavamo il primo caso di paziente covid positivo - ha dichiarato il primo cittadino mantese nel video - Oggi, 24 giugno, segnaliamo che non abbiamo più casi positivi in paese. Una notizia che ci permette di pensare in modo positivo, ma dobbiamo stare attenti."

Il video del sindaco Paolo Vulcano