La Valle Stura è "Covid-free": nessun positivo e nessun isolamento domiciliare fiduciario nella giornata di ieri (24 giugno)

L’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’AIB - Protezione Civile Valle Stura, continua a essere operativa attraverso il C.O.I. - Centro Operativo Intercomunale – nell’affrontare in maniera coordinata l’emergenza sanitaria in corso.

Si comunica, a proposito della situazione a oggi in valle Stura, che NON sono più presenti soggetti positivi al Coronavirus né casi di isolamento domiciliare fiduciario. Ringraziando la popolazione della valle per l’attenzione dimostrata in questo periodo emergenziale si comunica che il C.O.I. interrompe con questo comunicato la pubblicazione del presente bollettino riservandosi di riattivarlo in caso di necessità.