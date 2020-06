Roccaforte Mondovì: ecco le iniziative e le misure economiche varate per la ripresa

- TARI: sconto del 30-40% per le aziende costrette alla chiusura; dilazione pagamenti ai privati cittadini che presentino reale necessità.

- SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE: erogazione liberale per le spese sostenute dalle famiglie con almeno un figlio in età scolastica (fondo da 7mila euro, buono da 100 euro per il primo figlio e a scalare per i successivi in funzione dell'ISEE; rimborso della quota del trasporto scolastico per i giorni in cui non è stato erogato il servizio (600 euro).