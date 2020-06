Manca il presidio dei vigili del fuoco francesi: chiusa per oltre un'ora la galleria del Tenda

Tunnel di Tenda chiuso in entrambe le direzioni, per oltre un'ora, dalle 8 di oggi 25 giugno: mancava infatti il presidio dei ‘Sapeurs Pompiers’, i Vigili del Fuoco francesi. Adesso è riaperto al traffico in modo regolare.

Per questioni di sicurezza, infatti, l’apertura dell’importante galleria di collegamento tra Liguria e Piemonte attraverso la Francia, è subordinato alla presenza dei Vigili del Fuoco, sia da parte italiana che transalpina. L’assenza di uno dei due presidi costringe alla chiusura per questioni di sicurezza.

Mancando il caposquadra, non può essere garantita l’operatività delle squadre di soccorso, motivo che ha indotto i responsabili di Anas a bloccare il traffico nel tunnel.

I vigili francesi sono arrivati poco dopo le 9 e il transito in galleria è stato riaperto in modo regolare in entrambe le direzioni.