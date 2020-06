Volley Savigliano avanti nel segno della continuità: conferme per tecnici e giocatori

Il direttore sportivo del Volley Savigliano Corrado Caula, per smentire alcune notizie che si erano diffuse durante il lookdown e che davano in chiusura la storica società saviglianese (nata nel 1973) ha voluto confermare la partecipazione al campionato nazionale di serie B (unica squadra cuneese), i gruppi giovanili (U19, U15, U13 e Volley S3) e il ritorno a Savigliano della serie C.

Caula: “Tutto questo è stato possibile grazie: alla serietà, fedeltà a una maglia, un certo modo di vivere la pallavolo, un gruppo unito di gente che prima che allenatori e giocatori, sono amici e veri uomini. La mia più grande soddisfazione è stata la risposta dei coach Bonifetto e Brignone e la riconferma di tutti i giocatori”.

Confermatissima Barbara Boscolo come allenatrice dei più giovani; importante new entry Giordano Mattera (un passato da giocatore di serie A) alla guida della promettente formazione U15. Resta ancora da ufficializzare chi seguirà la serie C e l’U19. Nei prossimi giorni saranno presentati i singoli giocatori della serie B e serie C