Dall'aeroporto di Levaldigi riprendono anche i collegamenti per Cagliari e Bari

Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia, oggi 24 giugno, è lieta di annunciare la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Cuneo, con il ripristino dei voli su Cagliari e Bari.

I collegamenti con l’aeroporto di Cagliari riprenderanno a partire dal 4 luglio, con 2 frequenze settimanali anche nel mese di agosto, mentre i collegamenti con Bari saranno ripristinati dal 1° agosto con frequenza bisettimanale.

La ripresa di questi collegamenti, oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro, offrirà anche l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall’aeroporto di Cuneo verso le altre regioni italiane e permetterà ai turisti italiani di scoprire la provincia di Cuneo, con le sue montagne, i suoi borghi straordinari ricchi di storia, tradizioni e antiche leggende, percorsi enogastronomici, mostre d’arte e itinerari alla scoperta delle antiche residenze sabaude.

Chiara Ravara - Head of International Communications di Ryanair - ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare che da luglio verranno ripristinati i voli da e per l’aeroporto di Cuneo, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti estivi e di contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo regionale”.

Anna Milanese – Direttore Generale Aeroporto di Cuneo – ha dichiarato: “Siamo molto felici della ripresa dei collegamenti su Cagliare e Bari. Ci siamo preparati per garantire ai passeggeri di poter viaggiare dal nostro aeroporto serenamente ed in totale sicurezza. Ringraziamo Ryanair per la conferma della fiducia nel potenziale della nostra destinazione”.