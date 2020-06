Gancia (Lega): Dazi Usa sui nostri podrotti agroalimentari mettono a rischio il nostro export

Desta preoccupazione la pubblicazione della lista definitiva dei prodotti e dei Paesi europei su cu verranno applicati i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti, una lista che riguarda purtroppo circa due terzi del valore dell'export agroalimentare italiano in America, in particolare vino, olio e pasta, per un valore complessivo di 3 miliardi di euro all’anno.

Non possiamo permetterci anche questo danno, per cui occorre impiegare tutte le energie diplomatiche, anche a livello europeo, con l’amministrazione americana per superare inutili conflitti, che rischiano di compromettere la ripresa dell'economia italiana e mondiale già duramente colpita dall'emergenza coronaviru



Lo afferma Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.