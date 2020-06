Lo Skatch Boves pronto a scendere in campo per il campionato 2020 di baseball

L’attesa è finita, ora è il momento di incrociare mazze e guantoni e scendere in campo dopo un periodo turbolento che ha stravolto le abitudini di tutti.

Le squadre di Under 12 e Under 15 dello Skatch Boves hanno concluso la loro (breve) fase di preparazione e sono pronte a scendere in campo con l’obbiettivo di ritrovare il miglior gioco possibile senza però perdere di vista il mantra che li ha accompagnati fin dal loro rientro in campo per gli allenamenti “giocare in sicurezza”.

La dirigenza della formazione Bovesana ha scelto (come la maggioranza del movimento del batti e corri regionale) la via indicata dalla Federazione Italiana Baseball Softball, per permettere, prima, una ripresa degli allenamenti e, successivamente, dei campionati Nazionali e Regionali, dando così un forte segnale di vitalità a tutto il mondo dello sport.

Le due formazioni scenderanno in campo nel week end del 27/28 giugno; sabato 27 esordio casalingo per la formazione Under 12 di Gianni Melis contro l’Avigliana Rebels, play ball alle ore 10,00 sul diamante di via Peveragno, mentre la giovane squadra Under 15 di coach Ramon Rodriguez comincerà la sua stagione agonistica contro la Cairese sul diamante di Cairo Montenotte.