Cavallermaggiore, la consigliera Alessandra Fissore nuovo membro nel cda dello Csea: "Puntiamo sull'innovazione e sulla sensibilizzazione"

La consigliera comunale di Cavallermaggiore Alessandra Fissore è nuovo membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio Csea dei rifiuti.

L'elezione è avvenuta ieri sera, giovedì 25 giugno, durante l'assemblea del consorzio che si è tenuta in video conferenza.

"Grazie ai sindaci che hanno appoggiato la mia candidatura - commenta la consigliera -. Spero di poter rappresentare al meglio in consiglio le esigenze del nostro territorio. Da quando sono consigliere comunale, ho avuto modo di capire e di seguire gli aspetti legati all'ambiente e alla raccolta rifiuti. E' un ambito complesso, la parte più impegnativa e su cui bisogna sempre puntare è la sensibilizzazione delle persone, perchè solo se tutti ci impegniamo al massimo nel cercare di produrre meno rifiuti e nel differenziare quanto non possiamo evitare di produrre possiamo aiutare a preservare l'ambiente per le generazioni future. Il consorzio ha un bacino di 54 comuni, è importante che le esperienze dei comuni più virtuosi siano valorizzate e sposate dove occorre migliorare" e aggiunge: "Per quanto riguarda il bilancio, la tari va interamente coperta dai contribuenti, producendo meno rifiuti e differenziando meglio anche i costi di assottigliano. In questo ambito, non sempre però i risultati sono quelli sperati, poichè negli anni il costo del servizio è aumentato e intervengono altre variabili come il prezzo dei materiali riciclati".

Alessandra Fissore è consigliere comunale a Cavallermaggiore dal 2016 e segue tematiche ambientali e di riciclo. Lavora come consulente finanziario per Intesa San Paolo a Saluzzo.

"Credo che Alessandra possa essere un valore aggiunto nel cda del consorzio - aggiunge il sindaco Davide Sannazzaro - viste le sue competenze sia in materia di bilancio sia rispetto allo smaltimento dei rifiuti. A lei ho chiesto di essere punto di riferimento dei comuni del nostro territorio per chiarimenti ed istanze relativamente ad un argomento che per le nostre amministrazioni e i nostri cittadini ha un peso economico notevole e soprattutto è una sfida per il nostro futuro per un mondo pulito e rispettoso della natura".