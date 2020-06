Si scioglie il consiglio comunale di Elva: dimissioni in massa, il Comune sarà commissariato

Contrasti sull’applicazione di alcune leggi hanno portato allo scioglimento

del Consiglio Comunale di Elva. E' quanto comunica l'ormai ex sindaco di Elva Mario Fulcheri nella lettera in cui annuncia che il paese dell'alta Valle Maira sarà gestito da un commissario.

Perché ieri si è sciolto il consiglio comunale, con le dimissioni di sei consiglieri e dello stesso sindaco.

Divergenze che hanno riguardato, in particolare, la chiusura della bottega di alimentari "El butego", di proprietà proprio del Comune e gestita da anni da una coppia cuneese. Il rinnovo del contratto, con la richiesta di saldare le bollette arretrate, hanno portato alla chiusura del negozio.

E allo sciogliemento del consiglio comunale.

Il sindaco, eletto nel 2018, si è detto "dispiaciuto per non poter portare a termine una lunga serie di iniziative intraprese, visibili da tutti, e per i disagi che ciò potrà causare agli elvesi e a chi si vorrà recare ad Elva".

Ad evidenziare il clima poco sereno, ha inoltre aggiunto "solamente la presenza di una persona al di là della compagine elvese quale un Commissario Prefettizio, può affrontare con serenità certe situazioni che, specialmente in un momento come questo, dove la presenza di numerosi cantieri sia pubblici che privati e la rinegoziazione di alcuni contratti, devono essere affrontati con urgenza".