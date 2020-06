Bra: soggiorno marino per anziani

Slitta a settembre il tradizionale appuntamento con il soggiorno marino ad Alassio organizzato dal Comune di Bra con la collaborazione di Arci-Unitre. Quest’anno il periodo prescelto per l’immancabile iniziativa dedicata agli over 60 è quello compreso tra il 14 e il 28 settembre 2020, con pernottamento in pensione completa all’Hotel Bel Sit (3 stelle) in camere dotate di tv e aria condizionata.

Il costo del soggiorno è di 690 euro, supplemento singola 175 euro. Il costo del trasferimento in autobus è di 18 euro per i residenti a Bra, 32 per i non residenti, da versare al momento dell’iscrizione unitamene a una caparra di 150 euro. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi all’Arci Bra – Unitre in via Gianolio 26, tel 0172-431281 o www.arcibra.it . I posti sono limitati.