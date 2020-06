Serie D, Fossano: linea verde e continuità, restano anche Samuele Giraudo e Matteo Bertoglio

Nel segno della linea verde e della continuità, il Fossano Calcio 1919 comunica ufficialmente le conferme dell’esterno alto Samuele Giraudo e del terzino Matteo Bertoglio.

Giraudo, classe 2000, sarà protagonista con la maglia della prima squadra per la terza stagione di fila, essendo tornato in blues dopo aver indossato le prestigiose casacche di Torino e Cuneo.

Bertoglio, classe 2002, nell’ultima stagione si è diviso fra Juniores Nazionale e Serie D, categoria in cui ha esordito il 28 settembre 2019 contro la Fezzanese.

Assoluto protagonista e titolare inamovibile nel campionato di Eccellenza, nell’ultima stagione Samuele Giraudo è stato limitato da alcuni problemi fisici, riuscendo comunque a collezionare 15 presenze, compresa quella in Coppa Italia. "Sono felice e motivato di rimanere a Fossano, che sul territorio piemontese è la società più importante e blasonata, nonché la squadra della mia città – spiega il giocatore classe 2000 – Personalmente, l’anno appena concluso è stato un po’ particolare anche a causa dei due infortuni che mi hanno tenuto un po’ di tempo fermo; per la squadra, invece, è stata un’annata positiva, anzi molto positiva dato che siamo riusciti a centrare la salvezza al primo anno in serie D. In vista della nuova stagione, spero di riniziare subito con il piede giusto, con la mentalità giusta e dare il mio contributo alla squadra per riuscire nuovamente a centrare gli obiettivi che saranno fissati".