Serie D: il Fossano punta ancora su Salif Sangare

Con i suoi otto gol, è stato – insieme all’ex capitano Ricky Romani – il miglior realizzatore del Fossano nel campionato concluso anzitempo e vestirà la maglia blues anche nell’annata 2020/2021: Salif Sangare, estroso attaccante classe 1998 è stato ufficialmente confermato in vista della nuova stagione.

Quella che sta per cominciare, sarà la seconda stagione di Sangare con i colori del Fossano, essendo arrivato la scorsa estate dalla Pro Dronero, con cui in precedenza aveva vinto un campionato di Eccellenza e disputato un anno in Serie D. Velocità, tecnica e potenza le doti principali di un giocatore in grado, quando in giornata, di indossare le vesti del trascinatore e risolvere le partite da solo.