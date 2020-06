Apertura porta per soccorso a persona questo pomeriggio in via Scaglione Dario.

L’intervento alle 17.45 da parte dei Vigili del Fuoco di Alba dopo la chiamata degli operatori del 118 che sono intervenuti a seguito della richiesta di soccorso a seguito di un malore all’interno dell'abitazione al terzo piano di una palazzina.

Sul posto la squadra di Alba con l’autoscala.