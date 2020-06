Si trasferiscono da Cuneo a Caraglio, ma portano via anche la lavatrice della padrona di casa: denunciati dalla polizia due 20enni

Guida in stato di ebbrezza e appropriazione indebita: sono questi i capi delle denunce comminate dalla Questura di Cuneo negli ultimi giorni, rispettivamente ai danni di un giovane di Mondovì e di due fratelli di origine albanese del capoluogo.

Il primo - S.S., classe 1997 - è stato pizzicato in un controllo lungo corso Nizza poco dopo le 2 di giovedì 25 giugno, in macchina assieme ad altri quattro amici tutti positivi al "precursore" (che ne ha accertato il consumo di alcol); il suo tasso alcolemico (1.5) ne ha decretato non solo la denuncia ma anche il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.

I due fratelli - K.T. e F.T., entrambi del 2000 - sono stati invece denunciati per appropriazione indebita dopo che una signora cuneese ha denunciato la sparizione da un proprio appartamento (a loro affittato) di alcuni oggetti di sua proprietà e soprattutto di una lavatrice del valore di circa 400 euro; i due giovani sono stati rintracciati a Caraglio, in affitto in un altro locale. La polizia è attualmente impegnata nel rinvenire la lavatrice perduta.