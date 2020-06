Via libera dalla Consob all’Ops Intesa-Ubi

È opinione diffusa che la partita Intesa-Ubi sia ormai alle battute finali.

Magari con qualche possibile ritardo sulla tabella di marcia, ma il percorso appare segnato e ogni resistenza, a questo punto, appare inutile oltre che velleitaria.

A maggior ragione dopo che la Consob ha approvato il documento di offerta ed il prospetto informativo dell'Ops (Offerta pubblica di scambio) lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi banca.

Sono gli stessi vertici della San Paolo a rendere nota la tempistica: il periodo di adesione andrà dal 6 al 28 luglio 2020.

Quest’ultima data, salvo "proroghe del periodo di adesione - è scritto in una nota di Intesa - rappresenta il termine di chiusura dell'offerta”.

Per ciascuna azione Ubi Banca, portata in adesione all'Ops, Ca' de Sass offrirà “un corrispettivo unitario, non soggetto ad aggiustamenti, rappresentato da 1,700 azioni Intesa Sanpaolo rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dell'offerta”.

Tradotto: per ogni 10 azioni Ubi portate in adesione saranno corrisposte 17 azioni Intesa.

Il corrispettivo verrà versato alla data di pagamento, ossia il 3 agosto 2020, salvo proroghe che dovessero frapporsi in corso d’opera.