Audi Zentrum Alba e Sportquattro Cuneo presentano la nuova Audi a3 Sportback

Martedì 30 giugno alle 19 verrà presentata in anteprima la nuova Audi A3 Sportback.

L’evento, per la prima volta, si svolgerà completamente in modo digitale dando vita a un’esperienza immersiva a 360 gradi senza precedenti. In diretta Facebook sulla pagina del Gruppo Audi Zentrum Alessandria e su My Aza Dindo Capello, il Presidente della concessionaria e tre volte vincitore della 24ore di Le Mans, toglierà il velo alla quarta e attesissima generazione dell’Audi A3.

L’EVENTO CON OSPITI DI ECCEZIONE

A presentare l’evento sarà Emiliano Perucca Orfei, caporedattore e tester per Automo.it, un volto noto a tutti gli appassionati di quattro ruote.

In collegamento, oltre al padrone di casa Dindo Capello, pilota ufficiale Audi per 19 anni e Presidente del Gruppo Audi Zentrum Alessandria, brillerà la stessa di Marta Bassino, sciatrice della nazionale italiana di sci alpino, con un palmares di successi.

Un trio d’eccezione per un’auto dal design avvenieristico e tecnologie innovative, sempre pronta a nuove sfide, in puro stile Audi.

NUOVA AUDI A3 SPORTBACK, IL PROGRESSO È SERVITO

La Nuova Audi A3 Sportback rappresenta la sintesi perfetta dell’evoluzione tecnologica Audi. Durante la diretta scoprirai il look sportivo e dinamico, il carattere tecnologico l’innovazione in ogni dettaglio.

Caratterizzata da interni completamente digitalizzati, funzioni di connettività e sistemi di assistenza alla guida progettati per portare un beneficio reale nella vita di tutti i giorni, nel corso dell’evento entrerai in contatto con l’auto giusta per tutte le strade.

METTI IN MOTO L’EVOLUZIONE

Più sportiva e digitale che mai, puoi già prenotare la tua Nuova Audi A3 Sportback in modo altrettanto innovativo: reservation.audi.it per ottenere il tuo voucher.

Completerai l’acquisto nella concessionaria Audi Zentrum Alba (corso Bra 21) o Sportquattro Cuneo (via Attilio Fontana 12, Borgo San Dalmazzo) ricevendo il Box pieghevole per vano bagagli e la Borsa per vano posteriore inclusi nel prezzo!

Per maggiori informazioni, passa in concessionaria, preferibilmente su appuntamento o contatta la tua concessionaria di riferimento, anche in videochiamata, di Alba (0173.470411), Borgo San Dalmazzo (0171.7511272) oppure ancora lo 0131.242444 per le chiamate e WhatsApp.