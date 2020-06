Come trovare nuovi clienti potenziali sfruttando Internet e la SEO

Se hai un e-commerce, un negozio tradizionale o sei semplicemente un libero professionista degli anni 2000, ti sei chiesto per forza più e più volte come trovare nuovi clienti potenziali grazie alla rete. Non serve essere un medium per saperlo: senza Internet, oggi, non si fanno più nemmeno le fatture e il semplice livello di visibilità online è in grado di decretare il successo o il fallimento di un numero impressionante di attività commerciali e professionali. Ma qual è, nel 2020, il modo più efficace per acquisire clienti sul web? La risposta è una: tramite il posizionamento Google e la SEO, l’ottimizzazione per i motori di ricerca. I contenuti web (testi, post, storie, blog, articoli, recensioni, schede prodotti, guide all’acquisto, pubbliredazionali) sono il vero valore aggiunto di qualsiasi sito, a prescindere dalla grafica. Per farsi notare e indicizzare da Google e comparire ai primi posti delle ricerche dei suoi utenti (cioè, di tutti!) bisogna scrivere e pubblicare contenuti testuali originali, interessanti, accattivanti e utili alle persone. Ogni ricerca in rete avviene tramite parole chiave (“idraulico Cuneo”, ad esempio) e Google è capace di generare in pochi secondi una lista di migliaia, perfino milioni di risultati. I siti che appaiono per primi ottengono tutti i vantaggi che la tecnologia digitale può offrire: più click, più contatti, più preventivi, più vendite, più lavoro e più soldi rispetto alla concorrenza. Già, ma chi scrive e pubblica questi articoli conoscendo e seguendo i criteri che piacciono a Google? E come trovare nuovi clienti potenziali senza spendere una fortuna o rischiare di sbagliare strategia? Come battere sul tempo i tuoi competitor in rete: ->Scoprilo subito qui

ECCO COME TROVARE NUOVI CLIENTI POTENZIALI: CON CENTINAIA DI TESTI SEO DI QUALITÀ!

La maggior parte delle aziende e dei professionisti si avvale di SEO copywriter esperti per ottenere gli articoli necessari a ricevere un ottimo posizionamento SEO su Google, ma questi redattori si fanno (giustamente) pagare a parole e non tutti possono permettersi di acquistare ogni mese contenuti SEO, specialmente dopo aver speso cifre importanti per creare o rifare il proprio sito o e commerce. Per risolvere questo problema e rendere la produzione di testi facile e veloce per tutti, alcuni sviluppatori italiani hanno creato SCRIB, il primo software al mondo capace di sostituire un essere umano nella scrittura di articoli SEO dotati di senso compiuto. Utilizzare SCRIB per la creazione di testi significa sfruttare la potenza dei moderni computer, generando in un lampo centinaia di articoli non duplicati. Dato che il posizionamento su Google di un sito avviene in base ai suoi contenuti testuali, l’utilizzo di un programma come SCRIB permette a chiunque di bruciare le tappe e poter avere a disposizione in tempo zero una gamma enorme di testi basati su diverse parole chiave, già formattati e ottimizzati secondo i più recenti criteri SEO. Quale redattore web “umano” potrebbe mai riuscire a scrivere centinaia di testi diversi in una manciata di secondi? Semplicemente nessuno!

COME TROVARE NUOVI CLIENTI POTENZIALI IN RETE? BISOGNA SEMPRE ESSERE ORIGINALI!

Oltre ad automatizzare al massimo il processo di scrittura, SCRIB si assicura che ciascun testo non contenga paragrafi interi di frasi copiate, pratica fortemente sgradita a Google. Chi copia contenuti non crea alcun valore aggiunto e il re dei motori di ricerca è abilissimo nel distinguere un sito pieno di materiale copiato (destinato a non arrivare mai in prima pagina) da uno che contiene testi originali e inediti.

Utilizzando SCRIB è possibile capire come trovare nuovi clienti potenziali senza cercare di “fregare” Google col “copia e incolla” per risparmiare tempo, lasciando che sia il computer stesso a costruire gli articoli originali di cui il motore di ricerca necessita per poter includere ogni sito in cima alle preziose pagine dei risultati delle sue ricerche. SCRIB non è marketing a pagamento, pay per click o l’equivalente di un pacchetto di like da social network generati da utenti fantasma. È un software cloud brevettato, sicuro e costantemente aggiornato per la creazione automatica di contenuti web di valore e nel 2020 rappresenta la risposta più innovativa alla domanda “come trovare nuovi clienti potenziali sul web?”. SCRIB prende le informazioni base di ogni tipo di business (chi, cosa, dove, quando e perché) e le mischia in modo creativo e rivoluzionario, assicurando la piena leggibilità e originalità dei propri testi. A fronte di un ottimo lavoro di configurazione iniziale del software è possibile generare un numero enorme di articoli inediti, pubblicabili in rete con pochissimi passaggi. Il modo migliore per comprendere le infinite potenzialità di SCRIB è provarlo, sia in versione italiana, sia in versione inglese, pensata per creare contenuti web destinati al mercato internazionale. Sei interessato ? Clicca qui per saperne di più.