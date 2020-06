Quando un caro amico si sposa, arriva il momento di organizzare l’addio al celibato. Alzi la mano chi non si è mai trovato in una situazione del genere! Se stai leggendo queste righe, molto probabilmente ti trovi in questa situazione e sei alla ricerca di qualche idea utile in merito. Nelle prossime righe, abbiamo raccolto alcuni spunti che speriamo possano darti una mano.

Agriturismo

Una buona idea per chi vuole organizzare l’addio al celibato di un amico è il week end in agriturismo. Questa alternativa permette di ‘tracciare’ diverse strade. Ci si può dedicare a una vacanza sportiva, ma anche a del semplice - e sacrosanto - relax. Le scelte non mancano e, alla fine dell’esperienza, resteranno dei ricordi preziosi.

Addio al celibato al Lago di Garda

Quando si parla di idee per un addio al celibato, è possibile chiamare in causa la possibilità di passare dei giorni in zone meravigliose del nostro Paese. Parliamoci chiaro: l’Italia è ricca di bellezze che vale la pena scoprire. Tra queste c’è il Lago di Garda. Quando lo si nomina, è necessario citare la possibilità di scoprire località meravigliose come Sirmione.

Organizzare l’addio al celibato al Lago di Garda vuol dire, per esempio, avere la possibilità di rilassarsi sorseggiando un aperitivo in barca, ma anche fare il bagno. Ovviamente in questi contesti non manca la musica dal vivo o il dj, così da scatenarsi in pista tutta la notte.

Sport estremi

Il matrimonio è un momento di passaggio speciale. Perché non celebrarlo dando spazio agli sport estremi? Per chi ha la passione, le alternative non mancano di certo. In questo novero è possibile includere il lancio con il bungee jumping, ma anche un giro in pista ad alta velocità. Se il clima lo permette, ci si può dedicare anche a un percorso estremo di rafting.

Viaggio... bendato

Non c’è che dire: sono davvero tante le alternative che si possono chiamare in causa quando si parla di organizzazione di un addio al celibato! Tra le opzioni in questione è possibile citare il classico viaggio a sorpresa.

Bendare il proprio amico, preparargli la valigia e portarlo in aeroporto per farlo salire su un aereo, chiaramente senza dirgli, fino all’ultimo, quale sarà la destinazione. Si tratta di un’idea molto semplice, ma che ha sempre il suo impatto.

Parco divertimento

In ogni uomo che sta per fare il grande passo c’è un bambino che, quando gli si propone di passare una giornata al parco divertimenti, salta dalla gioia. Perché non scegliere questa alternativa per il proprio amico che si sposa? Provare per credere: sarà un successo!

Serata al casinò

Un’altra idea tanto semplice quanto affascinante per quanto riguarda l’addio al celibato riguarda la serata al casinò. In Italia ce ne sono diversi di famosi. Tra questi è possibile citare quello di Venezia, che è il più antico del mondo. Un altro casinò di prestigio del nostro Paese è quello di Sanremo, tra i simboli della città dei fiori.

Campeggio

Quando si parla di addio al celibato, si chiama in causa un’occasione per passare del tempo assieme ai propri amici in un’atmosfera adrenalinica e avventurosa. Tra le alternative per renderla concreta è possibile citare il campeggio.

Conclusioni

Concludiamo questa rassegna dedicata ai consigli per chi vuole organizzare un addio al celibato facendo presente che è opportuno conoscere bene il futuro sposo. Se si tratta di una persona particolarmente abitudinaria, magari non è il caso di optare per il viaggio a sorpresa. Chiaramente è cruciale definire bene il budget: trovarsi senza soldi durante i giorni di festa, è a dir poco imbarazzante.