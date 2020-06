Cuneo si prepara all'estate al Parco Fluviale: tante proposte da vivere immersi nella natura... e in sicurezza

Dopo la riapertura della Casa del Fiume e la ripresa del noleggio delle MTB ParkoBike, ripartono anche le attività estive del Parco fluviale, con una serie di iniziative che si svolgono in tutta sicurezza e rigorosamente nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dalle autorità ministeriali e sanitarie in materia di contenimento dell’epidemia Covid-19. Un calendario estivo un po’ diverso, e per forza di cose con numeri ridotti, ma non per questo meno interessante e divertente.

Si parte venerdì 10 luglio con “Bagliori notturni”, un’escursione alla scoperta delle lucciole e degli animali notturni, con racconti curiosi su alcuni abitanti del buio per scoprire che la notte non deve fare paura a nessuno, ma anzi è un mondo molto interessante. Sabato 18 luglio invece sarà la volta di “La natura e i suoi segreti”, per bambini dai 6 agli 8 anni, con letture animate e a seguire un laboratorio creativo.

Il Parco ripropone poi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto e settembre, “Missione Natura” all’Oasi della Madonnina di Sant’Albano Stura (che attualmente è ancora chiusa alle visite non organizzate o di singoli visitatori). L'Oasi è un vero scrigno di biodiversità che sa sempre incantare grandi e piccini, con i suoi numerosi e affascinanti abitanti. La stagione permetterà di effettuare approfondimenti non solo sull’avifauna, ma anche su libellule e farfalle.

Sabato 8 agosto sarà invece la volta del laboratorio per bambini dai 3 ai 7 anni “La tartaruga veloce”, con un’attività a tappe distribuite all’interno della Casa del Fiume.

Tutti pensati per chi invece vuole dedicarsi all’esplorazione scientifica i “Bioblitz”, in compagnia dei ragazzi del Servizio Civile Universale in forza al Parco fluviale. Si tratta di tre appuntamenti in tre diverse zone del Parco durante i quali trovare, fotografare e identificare il maggior numero possibile di specie, con l’ausilio dell’app INaturalist. Per info e prenotazioni è possibile contattare direttamente i ragazzi del Servizio Civile alla mail scn_ambiente@comune.cuneo.it o chiamare lo 0171.444501.

Tutte le attività e iniziative organizzate dal Parco in questa stagione estiva sono a partecipazione gratuita, scelta che il Parco ha voluto fare per dare un segnale di ripresa dopo il lungo lockdown e per venire incontro a famiglie e cittadini. La prenotazione è obbligatoria, entro le 17 del giorno precedente l’appuntamento, scrivendo a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it oppure telefonando allo 0171.444501.

Tutte le iniziative dell’Estate al Parco, con date, orari e dettagli, sono consultabili e scaricabili sul sito www.parcofluvialegessostura.it o visitando la pagina Facebook del Parco. Quanti vogliano ricevere via mail il calendario delle iniziative possono iscriversi alla newsletter compilando l’apposito modulo sul sito.



Per ulteriori info è comunque sempre possibile contattare la segreteria telefonando allo 0171.444.501 o scrivendo a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.

Intanto il Parco ha lanciato l’iniziativa “ri_Facciamoci un’idea…”: chi ha un desiderio, un’idea, una proposta per questa nuova stagione da vivere al Parco può inviare un suggerimento via mail oppure scrivere un messaggio su Facebook o Instagram. Tra tutti coloro che ci scriveranno entro il 30 settembre 2020 verranno sorteggiate tre persone che riceveranno un simpatico ricordo del Parco.