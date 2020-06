Cannabis libera, Ciaburro (FdI): "L'uso delle droghe è argomento serio e delicato che non può essere derubricato"

"Immaginare oggi, ovvero nel momento più drammatico della nostra economia da dopo il primo dopoguerra, che la legalizzazione della cannabis e la sua autoproduzione sia una priorità espressa da parte di svariati parlamentari del governo Giallo Rosso, lo ritengo un segno di scarsa attenzione alle vere necessità degli italiani.

Il discorso legato all’uso delle droghe è argomento serio e delicato che non può essere derubricato ed assimilato alla coltivazione sul proprio balcone o nel proprio giardino di una pianta di salvia o di peperoncino.

Invito pertanto i colleghi ad essere attenti alle esigenze del mondo agricolo, attivandosi affinchè vengano accolte le proposte emendative al Decreto Rilancio presentate da Fratelli d’Italia, impegni veri e reali per il futuro degli italiani e non certo per il loro obnuliamento".

A scriverlo è l'onorevole Monica Ciaburro.