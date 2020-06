Dazi Usa, Gancia (Lega): "Presento un'interrogazione alla Commissione Europea per fermarli, sarebbero disastrosi per il nostro export"

"Alla luce della nuova presa di posizione degli Stati Uniti, che vorrebbero imporre nuovi dazi sulle merci di esportazione europee per un valore che supera i 3 miliardi di euro (e colpirebbero in particolare l’export agroalimentare) ho presentato questa mattina un'interrogazione alla Commissione europea per scongiurare che questo accada.

L’introduzione di questi dazi andrebbe a compromettere i piani di ripresa economica su entrambe le sponde dell'Atlantico, lasciando via libera alla Cina e al suo strapotere commerciale.

Sarebbe una mossa sbagliata, che ci indebolirebbe politicamente e che alla sola Italia potrebbe costare fino a 3 miliardi all'anno, mettendo in ginocchio il suo export".

Lo afferma Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.