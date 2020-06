Riaprono sportelli amministrativi e punti prelievo del distretto Sud Est da Mondovì a Saliceto

Da lunedì 6 luglio prossimo saranno riaperti al pubblico gli sportelli amministrativi di Ceva (Via XX Settembre 1 – con orario lunedì 8.30-12.30, mercoledì 9,30-12,30, giovedì 14,00-16,30), Dogliani (Via Ospedale 1 – con orario martedì 9,00-12,30, mercoledì 14,30-16,30) San Michele Mondovì (Via Nielli 93 – con orario mercoledì 9,30-12,30, venerdì 8,15-12,30) e Villanova Mondovì (Via Don Rossi 14 – 8,15-12,30, giovedì 9,30-12,30).

Verranno altresì riprese le attività dei punti prelievi di Carrù (mercoledì e giovedì 7,00-8,30), Ceva (mercoledì 7,30-9,00), Dogliani (martedì e venerdì 7,00-8,30), Garessio (martedì e venerdì 7,30-8,30), Monesiglio (il 2° e 4° martedì del mese 7,30-9,00), Murazzano (il 1° e 3° giovedì del mese 7,30 - 9,00), Ormea (lunedì 7,00-9,00), Saliceto (il 1° e 3° martedì del mese 7,30 - 9,00), San Michele Mondovì (mercoledì 7,30 - 9,00) e Villanova Mondovì (giovedì 7,30-9,00).



I prelievi verranno effettuati su prenotazione telefonando ai seguenti numeri

0174/723830 dal lunedì al venerdì 8.30/11.00 per le sedi di Ceva, Garessio, Ormea, Murazzano, Saliceto e Monesiglio.

0174/676201 dal lunedì al venerdì 8.30/11.00 per le sedi di Carrù, Dogliani, San Michele e Villanova.