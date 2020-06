Stop alla didattica di emergenza: la mobilitazione di docenti, genitori e studenti di Cuneo (VIDEO)

Mondo della scuola mobilitato, ieri 25 giugno, in moltissime città d'Italia e anche a Cuneo. Le linee guida diffuse dalla ministra Lucia Azzolina non soddisfano nessuno: genitori, insegnanti, studenti, assistenti all'autonomia, sindacati.

Ascoltiamo le voci di qualche protagonista della manifestazione di ieri, che chiede il ritorno a scuola in presenza, in sicurezza ma in presenza. Lo slogan è: stop alla didattica di emergenza.

Intanto prende sempre più concretezza la data del 14 settembre per l'avvio del prossimo anno scolastico.