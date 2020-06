Coronavirus in Granda, prosegue la striscia di giorni senza decessi: 6 nuovi guariti nelle ultime 24 ore

Solo 2 nuovi Covid-positivi, in Granda, nelle ultime 24 ore ( 2853 in totale dall'inizio dell'epidemia): è questo uno dei risultati - altamente positivi - che si possono trarre dal bollettino giornaliero dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Nella nostra provincia rimane fortunatamente stabile alla triste quota di 393 il numero di decessi collegati al Coronavirus ( +0 da ieri, per il sesto giorno consecutivo) e, in compenso, si alza di 6 unità il numero di guariti, che arriva a toccare quota 2285 .

Altri 1.315 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Sono 31.311 (+15 rispetto a ieri, di cui 13 asintomatiche; dei 15: 5 contatti di caso, 8 screening e 2 con indagine in corso) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisesu base provinciale: 4063 Alessandria, 1874 Asti, 1045 Biella, 2853 Cuneo, 2787 Novara, 15.875 Torino, 1321 Vercelli, 1136 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 96 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.