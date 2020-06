Cuneo, sanificati i locali della questura: "Particolare attenzione ai luoghi più visitati dagli utenti esterni"

Sabato 20 giugno Attività Ecologiche e Sanitarie Group, insieme alla start up innovativa Dry Fog S.r.l. (con sede ad Alba) con cui collabora sul territorio per attività di sanificazione (per offrire al cliente la soluzione migliore in fatto di metodologie applicate) ha effettuato un intervento completo nei locali della questura di Cuneo, riscontrando la massima disponibilità del questore Emanuele Ricifari e del personale.