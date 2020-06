Monastero di Vasco registra un nuovo caso di Coronavirus

Nuovo caso di Coronavirus a Monastero di Vasco, Comune del Monregalese posto a metà strada fra Vicoforte e Villanova Mondovì.

L'annuncio è giunto direttamente dal sindaco, Giuseppe Zarcone, il quale, sul proprio profilo Facebook, ha scritto: "Devo purtroppo comunicare che è giunta in Comune la notizia di un positivo al Covid-19. La persona in questione è stata posta in quarantena per 14 giorni e, come ho fatto per i casi precedentemente emersi, le auguro di rimettersi presto".

Il primo cittadino ha successivamente aggiunto: "Raccomando alla popolazione di rispettare rigorosamente le misure di distanziamento sociale, di evitare gli assembramenti e di rispettare le note misure di igiene e di protezione delle vie respiratorie".