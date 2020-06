Riapertura delle scuole, Cirio: "La data del 14 settembre può e deve essere fattibile"

"Anche io sono preoccupato per la scuola. Sono usciti tanti provvedimenti che hanno riguardato tutti gli aspetti della vita sociale, familiare, economica, ma sulla scuola nulla. È necessario però che venga posta in primo piano e il governo tiri fuori qualcosa di molto concreto: deve dare indicazioni chiare adesso a luglio, su cosa intende fare a settembre". A rilanciare il tema del rientro sui banchi è l'Arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, all'indomani della protesta di genitori, sindacati e insegnanti in molte città d'Italia, tra cui anche Cuneo.

Ieri il presidente Alberto Cirio aveva incontrato i manifestanti a Torino, bocciando anche lui l'operato della ministra all'Istruzione Lucia Azzolina. Un giudizio negativo ribadito anche oggi dal governatore, che ha poi incalzato il Governo sulla riapertura delle scuole in Italia. "La data del 14 settembre - ha chiarito - è fattibile. Può e e deve esserlo perché i nostri ragazzi sono stati a casa fin troppo".