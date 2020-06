Villanova Mondovì: la casa di riposo "Don Rossi" rischia la chiusura

È stata oggetto di polemiche e discussioni a fine marzo per l'evacuazione nottetempo dei suoi ospiti, decretata dal dottor Raviolo dell'Unità di Crisi regionale: ora, la casa di riposo "Don Bartolomeo Rossi" di Villanova Mondovì si avvia alla chiusura.

Non è ancora una certezza, bensì un rischio concreto. Colpa, ça va sans dire, del Coronavirus, in seguito al quale la struttura ha perso un considerevole numero di ospiti (più di un terzo di quelli presenti al suo interno prima della pandemia), tanto che i 23 rientrati nell'RSA non bastano a garantirne la sopravvivenza.