Alba, modifiche alla viabilità in via Galimberti, via Fornace Sorba e in via Paruzza

Ad Alba, per lavori sulla rete dell’acquedotto è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Galimberti (ambo i lati, nel tratto compreso tra cso Langhe e cso Piave) e in via Fornace Sorba, da mercoledì 1 luglio 2020 a fine lavori.

Per interventi sulla rete elettrica è inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Paruzza, dall'intersezione con via General Govone all'intersezione con corso Michele Coppino, da martedì 30 giugno a venerdì 10 luglio 2020.