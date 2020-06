A Dronero riapre il Cinema Teatro Iris

E’ oggi, sabato 27 giugno, il giorno scelto per la ripartenza del Cinema Teatro Iris di Dronero.

Chiuso dal primo week end di marzo è pronto a riaprire i battenti con un fitto calendario di eventi per tutto il mese di luglio e di agosto.

Oltre alla rassegna cinematografica in sala con i film dell’ultima stagione, quest’anno una serie di proposte all’aperto nella suggestiva Terrazza situata nello stesso stabile. Si alterneranno spettacoli di teatro con la Compagnia Santibriganti che da anni cura la stagione teatrale, proiezioni in collaborazione con i ragazzi del Festival Nuovi Mondi, serate di magia in collaborazione con il Circolo di Magia Blink di Dronero e serate musicali.

Primo appuntamento sabato 27 giugno alle ore 21.30 presso la Terrazza del Cinema IRIS con lo spettacolo ‘’Che farebbe Cyrano?’’ per la stagione di Teatro Santibriganti.

Gli spazi, sia la Terrazza che la sala cinematografica sono stati predisposti in base alle nuove norme di contenimento del virus covid-19. Si dovrà arrivare con la mascherina ( che si potrà togliere una volta seduti) distanziamento tra gli spettatori e rilevamento della temperatura all’ingresso. Il calendario completo sarà consultabile sul sito del Comune di Dronero, promotore della rassegna estiva, e sulla pagina Facebook del Cinema Teatro IRIS. Per informazioni Amedeo 3935625551