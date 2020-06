Banca Alpi Marittime dona un defibrillatore alla comunità di Piozzo

Banca Alpi Marittime ha donato un defibrillatore al Comune di Piozzo, che sarà a disposizione dell’intera comunità.

All’installazione, nella piazza Soglia al centro del paese, sono intervenuti il sindaco, Antonio Acconciaioco, il Vicesindaco, Sandro Scotto, l’Assessore Gianfranco Bottero e Massimo Patriti, responsabile della filiale.

La donazione del defibrillatore nasce dalla volontà della Banca Alpi Marittime di essere vicina alle esigenze del territorio e supportare le iniziative di solidarietà, favorendo la cultura della prevenzione.

La Banca, già a giugno 2019 aveva portato avanti il progetto “Bam Banca Cardioprotetta” installando, in ogni filiale, un defibrillatore ed effettuando per alcune figure individuate apposita formazione per il corretto utilizzo dello strumento.