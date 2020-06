Auto nel torrente a Chiusa Pesio: la donna estratta dalla macchina sta bene

Incidente a Chiusa Pesio questo pomeriggio verso le 16. Coinvolta una macchina che è finita nel torrente Pesio.

La donna al volante è stata estratta dal mezzo dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo insieme al nucleo della Saf e ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che sono intervenuti dapprima per individuare il luogo dell'incidente. In seguito è stato necessario intervenire in maniera tempestiva perché la corrente del fiume stava lentamente trascinando l'auto con la donna a bordo verso valle.

Dopo averla estratta dalla macchina, la donna è stata stabilizzata, imbarellata e consegnata al personale dell'auto ambulanza per la stabilizzazione. E' in buone condizioni.

L’incidente si è verificato in regione Mortè sulla strada provinciale 42 che porta verso la Certosa di Pesio. Impiegata anche l’autogru dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando per estrarre la macchina dal torrente.

Chiamato in un primo momento anche il Drago di Torino il cui intervento insieme a quello dei volontari di Morozzo non si è poi rivelato necessario.

Le operazioni di recupero si sono concluse verso le 17.15.

Sul posto i Carabinieri e gli operatori del 118.